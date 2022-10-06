МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Энергосотрудничество Москвы с Евросоюзом в свете терактов на "Северных потоках" и позиции Брюсселя под большим вопросом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Германии рассказали, как избежать ЧС с газом

"Брюссель явно не намерен пересмотреть свой курс на отказ от энергосотрудничества с Россией. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе", — сказала Захарова на брифинге.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.