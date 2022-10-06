МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рассчитывает на подписание до конца года соглашения с Ираном по своповым поставкам нефти и газа. Новак призвал не спешить с ответом на новые европейские санкции

"Я рассчитываю на это", — ответил Новак на вопрос журналистов, может ли соглашение с Ираном по обменным операциям нефтью и газом быть заключено до конца 2022 года.

Он отметил, что работа в этом направлении идет, взаимодействуют министерства и компании.

"Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально. Работают в этом направлении наши экономические операторы", — отметил Новак.

Соглашение о своповых операциях с Ираном на первом этапе может охватить 5 миллионов тонн в год нефти и до 10 миллиардов кубометров газа, также рассказал он.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.

Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.

Как сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, его страна в рамках этого меморандума рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов.