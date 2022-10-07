МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ и власти Энергодара поддерживают связт, обсуждают вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, заявил глава администрации города Александр Волга. Глава МАГАТЭ проведет консультации в связи с планами России по ЗАЭС

"Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", — сказал он РИА Новости.

Волга добавил, что прорыв украинский военных к станции и городу невозможен, поскольку боевые части постоянно находятся в состоянии готовности.

Кроме того, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды, подчеркнул он.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели экспертов по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе.

По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.