Власти Энергодара сообщили, что обсуждают с сотрудниками МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ и власти Энергодара поддерживают связт, обсуждают вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, заявил глава администрации города Александр Волга.
"Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", — сказал он РИА Новости.
Волга добавил, что прорыв украинский военных к станции и городу невозможен, поскольку боевые части постоянно находятся в состоянии готовности.
Кроме того, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды, подчеркнул он.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели экспертов по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе.
По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20221007/838384407.html