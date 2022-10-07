МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство Великобритании не будет просить людей сокращать потребление энергии, заявил в пятницу замминистра энергетики по вопросам климата Грэм Стюарт. СМИ: британцев предупредили о возможном отключении электричества зимой

Накануне оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа.

"Мы не посылаем такое сообщение (населению)", — сказал Стюарт в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос, должны ли британцы начать экономить энергию.

Он добавил, что "одним из самых важных, смелых и эффективных шагов" премьер-министра Британии Лиз Трасс на фоне энергетического кризиса стала заморозка счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Кроме того, он заявил, что "не признает", что Трасс отклонила планы по началу широкой информационной кампании о способах экономии энергии с призывами населению следовать этим мерам. Британцам пообещали национальное восстание

По его словам, сейчас идет активный процесс разработки политики, и "идея того, что существует тщательно разработанная кампания", которую поддерживают в правительстве и отклоняют на Даунинг-стрит, кажется ему маловероятной.

Газета Times сообщила в пятницу, что министр энергетики Джейкоб Рис-Могг одобрил планы по началу информационной кампании, однако позднее премьер-министр выступила против. Как сообщили изданию источники, Трасс "по идеологическим причинам не поддерживает" такую меру на фоне волнений, это станет слишком серьезным вмешательством в жизнь британцев.

Ранее газета Guardian сообщила, что британские власти могут призвать население начать экономить энергию из-за опасений по поводу возможных отключений электричества этой зимой. По информации газеты, британские министры обсуждали запуск кампании, призывающей снизить потребление энергии. Призывы, которые обсуждаются министерством энергетики, энергетическими компаниями и оператором единой британской энергосистемы National Grid, могут включать снижение температуры обогрева домов и использование бытовых приборов в ночное время, то есть в периоды времени, когда спрос на энергию ниже.