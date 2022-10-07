МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судов Refinitiv. В Европарламенте призвали ждать итоги расследования по "Северным потокам"

"Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией", — сообщили агентству источники.

Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования газопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv, с которыми ознакомился Рейтер.

Исполнительный директор норвежской Reach Subsea, специализирующейся на услугах в области подводных операций, Джостейн Алендал подтвердил агентству, что инспекция была заказана Equinor, которая проверяет газопроводы от имени норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.

Газопровод Europipe II протяженностью 658 километров имеет мощность в 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего газопроводного экспорта Норвегии.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.