ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Решение о ценах на газ, которое подготовит Еврокомиссия, должно учитывать интересы каждой страны-члена ЕС, чтобы не было проигравших, заявил в пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер перед началом заседания неформального саммита ЕС в Праге.
"Ответственность, лежащая ныне на ЕС, весьма высока, вся Европа ждет, когда "лопнет газовый пузырь". Важно ограничить цены на газ. Потолок должен быть установлен таким образом, чтобы он не отпугивал поставщиков, но в то же время был доступным для всех европейских стран. При этом решение, представленное Еврокомиссией, должно учитывать интересы каждой страны. Важно, чтобы никто не оказался в проигрыше", — сказал Хегер.
В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС. Как заявил перед началом заседания премьер Чехии, которая до конца этого года председательствует в ЕС, Петр Фиала, на встрече будут доминировать две главные темы — помощь Украине, а также решение энергетических проблем.
https://1prime.ru/energy/20221007/838388540.html
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