ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Решение о ценах на газ, которое подготовит Еврокомиссия, должно учитывать интересы каждой страны-члена ЕС, чтобы не было проигравших, заявил в пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер перед началом заседания неформального саммита ЕС в Праге. Евросоюз не примет окончательных решений по потолку цен на газ в пятницу

"Ответственность, лежащая ныне на ЕС, весьма высока, вся Европа ждет, когда "лопнет газовый пузырь". Важно ограничить цены на газ. Потолок должен быть установлен таким образом, чтобы он не отпугивал поставщиков, но в то же время был доступным для всех европейских стран. При этом решение, представленное Еврокомиссией, должно учитывать интересы каждой страны. Важно, чтобы никто не оказался в проигрыше", — сказал Хегер.

В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС. Как заявил перед началом заседания премьер Чехии, которая до конца этого года председательствует в ЕС, Петр Фиала, на встрече будут доминировать две главные темы — помощь Украине, а также решение энергетических проблем.