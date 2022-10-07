ДОХА, 7 окт — ПРАЙМ. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пока не знает, как антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), в том числе предлагаемый потолок цен на нефть из РФ, повлияют на мировой рынок нефти, заявил в пятницу генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс. Генсек ОПЕК объяснил, почему альянс сократил добычу нефти

"Характер предложенных санкций совершенно не ясен, механизм их исполнения тоже неясен. По этой причине мы не можем ничего прокомментировать Все аналитики и наблюдатели ожидают больше деталей о механизме реализации санкций", — сказал он телеканалу "Аль-Арабия".

Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России, который вступает в силу в пятницу. Он включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.