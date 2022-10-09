ТОКИО, 9 окт — ПРАЙМ. Япония по-прежнему считает российский проект "Сахалин-1" важным с точки зрения диверсификации каналов импорта нефти и обеспечения стабильных поставок, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура. СМИ: японские участники обсуждают ситуацию по "Сахалину — 1"

"Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект "Сахалин-1" является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок", — отметил он.

Нисимура также подчеркнул, что "в настоящее время объемы импорта нефти с проекта "Сахалин-1" на нуле". "В общем, это является важным проектом с точки зрения диверсификации импорта нефти. Поэтому мы бы хотели прояснить намерения российской стороны и принять решение по конкретным дальнейшим действиям с учетом тесных консультаций с вовлеченным сторонами", — добавил при этом министр.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ.

Нынешний оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).