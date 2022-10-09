МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42,4 миллиона кубометров на 9 октября, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В "Газпром экспорт" рассказали, почему США выгоден украинский транзит газа

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Поставки газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки с конца мая.