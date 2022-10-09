В Запорожской области призвали подключить ЗАЭС к российской энергосистеме
Член администрации Запорожской области Рогов: ЗАЭС должна быть подключена к энергосистеме России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Запорожская АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская область является составной частью Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС как актив России должна быть подключена к российской энергосистеме", — сказал он.
Накануне сообщалось, что украинские вооруженные формирования повредили последнюю линию электропередач, соединяющую ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.
Рогов сообщил, что энергоблоки ЗАЭС запустят после восстановления линии электропередач, поврежденные ранее в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
Он также добавил, что постоянные обстрелы украинскими войсками местной ТЭС осложняют запуск ЗАЭС.
"Киевские власти делают все возможное, чтобы лишить Энергодар с его пятидесятитысячным населением электричества, горячей воды и отопления", — пояснил Рогов.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.
https://1prime.ru/energy/20221009/838403697.html
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