СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Запорожская АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"

"Запорожская область является составной частью Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС как актив России должна быть подключена к российской энергосистеме", — сказал он.

Накануне сообщалось, что украинские вооруженные формирования повредили последнюю линию электропередач, соединяющую ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.

Рогов сообщил, что энергоблоки ЗАЭС запустят после восстановления линии электропередач, поврежденные ранее в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Он также добавил, что постоянные обстрелы украинскими войсками местной ТЭС осложняют запуск ЗАЭС.

"Киевские власти делают все возможное, чтобы лишить Энергодар с его пятидесятитысячным населением электричества, горячей воды и отопления", — пояснил Рогов.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом поручил передать ЗАЭС под управление России.