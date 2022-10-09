АНКАРА, 9 окт — ПРАЙМ. Турция полностью подготовлена к зимнему периоду, единственной проблемой является доставка газа гражданам по доступной цене, заявил президент страны Тайип Эрдоган. СМИ: французские заправочные станции испытывают недостаток топлива

Основным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Блумберг ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет.

По словам турецкого лидера, все приготовления к зимним месяцам в Турции завершены.

"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам. Мы прилагаем к этому все усилия. На данный момент, с учетом новых оценок, которые будут сделаны в декабре, поднять минимальную заработную плату до наиболее подходящей цифры", — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.