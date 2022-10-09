ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов "Северный поток" вскоре после ЧП в рамках планового полета, пояснили в командовании военно-морских сил США по Европе и Африке. СМИ: немецкая полиция начала выяснять детали взрывов на "Северных потоках"

Ранее СМИ писали, что самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом терактов на газопроводе "Северный поток 2" через несколько часов после случившегося. Вылетевший из Исландии P-8A Poseidon, согласно полетным данным, был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море. Аппарат в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра.

"Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов "Северный поток", — сказали РИА Новости в европейско-африканском командовании ВМС.

Там отметили, что самолеты шестого флота США часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.