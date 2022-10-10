БУДАПЕШТ, 10 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло. На венгерских национальных консультациях по санкциям будет вопрос о газе

"Я могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", — сказал Сийярто в эфире венгерского HírTV.

Сийярто отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН. "У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром"… ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — подчеркнул он.

По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны". "На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" — добавил он.

Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.

Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.

Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.