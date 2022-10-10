Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Петербурге
Песков: Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ во вторник в Петербурге
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", — сказал Песков журналистам.
Ранее Гросси сообщал, что в ближайшее время посетит Россию, а затем прибудет на Украину по вопросу "о зоне ядерной безопасности и защиты" вокруг Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221010/838410612.html
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