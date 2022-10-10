МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ во вторник

"Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", — сказал Песков журналистам.

Ранее Гросси сообщал, что в ближайшее время посетит Россию, а затем прибудет на Украину по вопросу "о зоне ядерной безопасности и защиты" вокруг Запорожской АЭС.