МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страны Азии обращаются к России с просьбой поставок энергоносителей и размещения производств нефтепереработки, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. СМИ: нефтетрейдер "Лукойла" Litasco перевел часть деятельности в Дубай

"От стран Азии поступают обращения, заинтересованность как в поставках нефтепродуктов, так и, допустим, в размещении мощностей по нефтепереработке", — сказал Биричевский в ходе круглого стола о переориентации экспорта российских товаров на рынки дружественных стран.