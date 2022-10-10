В Азии попросили Россию о поставках энергоносителей
МИД: страны Азии попросили Россию о поставках энергоносителей и размещении нефтепереработки
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страны Азии обращаются к России с просьбой поставок энергоносителей и размещения производств нефтепереработки, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"От стран Азии поступают обращения, заинтересованность как в поставках нефтепродуктов, так и, допустим, в размещении мощностей по нефтепереработке", — сказал Биричевский в ходе круглого стола о переориентации экспорта российских товаров на рынки дружественных стран.
https://1prime.ru/energy/20221010/838414295.html
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