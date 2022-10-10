МАДРИД, 10 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре вышла с пятого на третье место по объему поставок газа в Испанию, выше нее стоят лишь Алжир и США, которые традиционно являются самыми крупными экспортерами в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. СМИ: введение потолка цен на газ лишь усугубит проблемы Европы

По данным фирмы, Испания импортировала 5 355 гигаватт-часов газа из России в сентябре, что составило 15,2% от общего объема закупок королевства (35 225 ГВтч).

По данным Enagas, с января по сентябрь 2022 года импорт российского газа королевством увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Алжир экспортировал в Испанию 8 931 ГВтч (25,4% от общего объема), из которых 7 962 ГВтч поступило по газопроводу Медгаз, и еще 969 ГВтч морским путем в виде сжиженного природного газа. Из США прибыло 6 012 ГВтч (17,1% от общего объема).

Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.