СМИ: крупный немецкий энергоконцерн вновь резко повысил цены на газ
Spiegel: немецкий энергоконцерн EnBW AG повысил цены на газ для потребителей сразу на 38 процентов
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БЕРЛИН, 11 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших энергоконцернов в Германии EnBW AG вновь резко повышает цены для бытовых потребителей – сразу на 38 процентов, сообщает немецкий журнал Spiegel.
Предприятие объясняет такой шаг ростом закупочных цен в пять-десять раз, уточняется в публикации. Как ожидается, подорожание произойдет до 1 декабря.
Несколько месяцев назад компания уже проводила масштабное повышение цен. Тогда стоимость энергоснабжения выросла на 35 процентов.
Вместе с тем отмечается, что даже после второго повышения цен у EnBW цены на газ по-прежнему ниже среднерыночных. Домохозяйству с годовым потреблением 20 тысяч киловатт-часов придется дополнительно платить около 64 евро брутто в месяц, пишет издание.
При этом в EnBW выразили готовность рассмотреть предложения о смягчении роста цен от федеральной экспертной комиссии.
"Как только предложения о смягчении роста цен на энергию от экспертной комиссии, созданной федеральным правительством, будут конкретно сформулированы и закреплены в законе, EnBW учтет их при ценообразовании", — сообщила компания журналу.
https://1prime.ru/energy/20221011/838427955.html
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