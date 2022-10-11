БЕРЛИН, 11 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших энергоконцернов в Германии EnBW AG вновь резко повышает цены для бытовых потребителей – сразу на 38 процентов, сообщает немецкий журнал Spiegel. Глупо и безответственно: в Германии раскрыли планы Запада разорить Россию

Предприятие объясняет такой шаг ростом закупочных цен в пять-десять раз, уточняется в публикации. Как ожидается, подорожание произойдет до 1 декабря.

Несколько месяцев назад компания уже проводила масштабное повышение цен. Тогда стоимость энергоснабжения выросла на 35 процентов.

Вместе с тем отмечается, что даже после второго повышения цен у EnBW цены на газ по-прежнему ниже среднерыночных. Домохозяйству с годовым потреблением 20 тысяч киловатт-часов придется дополнительно платить около 64 евро брутто в месяц, пишет издание.

При этом в EnBW выразили готовность рассмотреть предложения о смягчении роста цен от федеральной экспертной комиссии.

"Как только предложения о смягчении роста цен на энергию от экспертной комиссии, созданной федеральным правительством, будут конкретно сформулированы и закреплены в законе, EnBW учтет их при ценообразовании", — сообщила компания журналу.