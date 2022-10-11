ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Зима 2022 года окажется тяжелой для Европы в связи с возникшим энергетическим кризисом, но следующая зима 2023 года может стать еще хуже, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша на презентации доклада МВФ. МВФ рассказал, когда глобальная инфляция достигнет своего пика

"Зима 2022 будет тяжелой, но зима 2023 может стать еще хуже", — заявил он.

Представитель МВФ также отметил, что энергетический кризис в Европе не является "промежуточным шоком" и окажется более обширным и устойчивым.