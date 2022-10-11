Главный экономист МВФ Гуринша заявил, что зимы 2022 и 2023 годов в Европе будут тяжелыми
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Зима 2022 года окажется тяжелой для Европы в связи с возникшим энергетическим кризисом, но следующая зима 2023 года может стать еще хуже, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша на презентации доклада МВФ.
"Зима 2022 будет тяжелой, но зима 2023 может стать еще хуже", — заявил он.
Представитель МВФ также отметил, что энергетический кризис в Европе не является "промежуточным шоком" и окажется более обширным и устойчивым.
https://1prime.ru/energy/20221011/838428102.html
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