МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил гендиректор организации Олег Романенко на встрече в врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Запорожские власти сообщили о подключении ЗАЭС к российской энергосистеме

Балицкий во вторник провел встречу с Романенко и советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа.

"Сейчас мы на станции работаем с персоналом в части организационных вопросов, принятия на работу, организации материально-технического снабжения, налаживания всех остальных видов взаимодействия с целью обеспечить прежде всего безопасную и надежную эксплуатацию станции. Не менее важный вопрос это жизнеобеспечения города Энергодар", — сказал Романенко.

Балицкий отметил, что теперь всеми вопросами на станции будет заниматься управляющая компания.

"Мы очень давно ждали этого решения, понимая, что нацистский режим Украины нас не оставит в покое, а атомная станция – очень важный объект в масштабе не только нашей области, но и всего мира. Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", — подчеркнул врио губернатора.