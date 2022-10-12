МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" в третьем квартале снизил продажи природного газа, включая СПГ, на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 16,19 миллиарда кубометров, при этом продажи СПГ за рубежом сократились на 12,9%, до 1,93 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "Новатэк" нарастил добычу газа в третьем квартале

Объем реализации газа в России в этот период составил 14,26 миллиарда кубометров, что на 4,1% меньше, чем в третьем квартале 2021 года.

По состоянию на 30 сентября, 1,8 миллиарда кубометров газа, включая СПГ, а также 1,033 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.