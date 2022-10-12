Путин заявил о готовности России к поставкам энергоресурсов в Европу
Путин заявил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, теперь мяч на их стороне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ее (уцелевшей нитки "Северного потока") мощность — 27,5 миллиарда кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
https://1prime.ru/energy/20221012/838439426.html
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