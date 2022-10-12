СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ЗАЭС перешла на электроснабжение для обеспечения собственных нужд по ЛЭП

Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС прибыла новая группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на атомной станции для мониторинга ситуации. В нее вошли граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.

"Представители миссии МАГАТЭ сейчас находятся на Запорожской АЭС. Они получают все данные о ее работе и полный доступ к запрашиваемой информации", — сказал РИА Новости Рогов.