Власти Запорожья рассказали, что МАГАТЭ получает все данные о работе ЗАЭС
Власти Запорожья заявили, что представители МАГАТЭ получают все данные о работе Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Представители миссии МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они получают все данные о ее работе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС прибыла новая группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на атомной станции для мониторинга ситуации. В нее вошли граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.
"Представители миссии МАГАТЭ сейчас находятся на Запорожской АЭС. Они получают все данные о ее работе и полный доступ к запрашиваемой информации", — сказал РИА Новости Рогов.
https://1prime.ru/energy/20221012/838442410.html
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