США не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти
Минфин США исключил вторичные санкции за покупку российской нефти по ценам выше лимита
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по ценам выше лимита, установленного странами G7, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.
"Мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не видим в этом необходимости", — сказал он в ходе энергетической конференции в Нью-Йорке.
По словам Адейемо, Вашингтон хочет добиться ситуации, при которой российская нефть продолжит поступать на рынок, но стоимость сырья и доходы Москвы от его реализации будут снижаться. По мнению минфина США, такая ситуация будет "экономически целесообразной" для всех участников рынка и создаст дополнительные стимулы.
Кроме того, США намерены добиваться дальнейшего снижения цен на энергоносители и увеличения поставок своего сырья в мире.
Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. Ожидается, что меры будут приниматься в три этапа: для сырой нефти они вступят в силу уже с 5 декабря.
https://1prime.ru/energy/20221012/838442995.html
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