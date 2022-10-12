МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по ценам выше лимита, установленного странами G7, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо. Новак рассказал, с чем связаны главные риски на мировом рынке нефти

"Мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не видим в этом необходимости", — сказал он в ходе энергетической конференции в Нью-Йорке.

По словам Адейемо, Вашингтон хочет добиться ситуации, при которой российская нефть продолжит поступать на рынок, но стоимость сырья и доходы Москвы от его реализации будут снижаться. По мнению минфина США, такая ситуация будет "экономически целесообразной" для всех участников рынка и создаст дополнительные стимулы.

Кроме того, США намерены добиваться дальнейшего снижения цен на энергоносители и увеличения поставок своего сырья в мире.

Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. Ожидается, что меры будут приниматься в три этапа: для сырой нефти они вступят в силу уже с 5 декабря.