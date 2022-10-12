МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ПАО "Россети" и ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие электросетевых комплексов сторон. Документ подписали главы компаний Андрей Рюмин и Алтынбек Рысбеков на полях форума РЭН-2022 в Москве.

Соглашение предусматривает возможность реализации совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, взаимодействие при разработке схем и программ развития электроэнергетических систем Кыргызской Республики. Также компании планируют проведение мероприятий для обмена опытом по широкому спектру вопросов, в том числе подготовке и переподготовке специалистов на базе корпоративных учебных центров, технологического присоединения потребителей, проектирования и строительства энергообъектов, цифровой трансформации электросетевого комплекса.

"Это первое соглашение такого масштаба, заключенное электросетевыми компаниями России и Кыргызстана. Оно создает условия для кооперации по наиболее актуальным направлениям, включая разработку и применение инновационных технологий, электротехнического оборудования и материалов, сертификацию и испытания. Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать развитию энергетических отраслей наших стран", — прокомментировал соглашение Рюмин.

"Наше сотрудничество будет способность дальнейшему развитию двусторонних отношений крупных энергетических компаний Кыргызстана и России, а также даст толчок плодотворному сотрудничеству в области нормативно-правовой документации, современных инновационных технологий, обмена опытом и повышения квалификации персонала", — подчеркнул Рысбеков.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" является энергетической компанией, которая транспортирует и распределяет электрическую энергию, выработанную электростанциями, по всей Кыргызской Республике до бытовых и крупных промышленных потребителей. Также компания является системным оператором, осуществляющим централизованное оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой республики. В зоне ответственности компании находятся более 12 000 км линий электропередачи 35- 110-500 кВ и 547 подстанций.