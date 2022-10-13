АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе, считает ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын. Эрдоган и Путин обсудят идею о газовом хабе на встрече в Астане

Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.

"Турция — одна из стран, которая проводит наиболее сбалансированную политику в отношениях со всеми странами. Она занимает спокойную позицию в отношениях с Россией, Украиной и ЕС. Как и в зерновом секторе, в качестве центра регулирования было предложено выбрать Турцию. Турция покажет, что она является хорошим менеджером в будущем. Таким образом, можно будет обеспечить Европу необходимым газом. Путин не хочет строить новый газопровод. В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу. Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе", — приводит слова Ялчына газета Milliyet.