МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На мировом рынке наблюдается рост волатильности цен на сырье, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин призвал устранять барьеры для восстановления цепочек поставок

"Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", — сообщил он.

Глава РФ отметил, что такая динамика влечет за собой падение качества жизни как в развитых, так и в развивающихся странах.

В среду Путин заявил, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", что причиной роста цен на энергоресурсы стала ошибочная энергетическая политика западных стран

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