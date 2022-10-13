2022-10-13T08:36:00+03:00
2022-10-13T09:00:27+03:00
2022-10-13T08:36:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221013/838449071.html
Путин заявил об усилении волатильности цен на сырье
Энергетика
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На мировом рынке наблюдается рост волатильности цен на сырье, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "Имею ввиду в том... ПРАЙМ, 13.10.2022
энергетика, новости, владимир путин, энергетика, энергетический кризис, цены на энергоносители
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На мировом рынке наблюдается рост волатильности цен на сырье, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", — сообщил он.
Глава РФ отметил, что такая динамика влечет за собой падение качества жизни как в развитых, так и в развивающихся странах.
В среду Путин заявил, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", что причиной роста цен на энергоресурсы стала ошибочная энергетическая политика западных стран
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