2022-10-13T12:44:17+03:00
2022-10-13T12:44:17+03:00
2022-10-13T12:44:17+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221013/838452611.html
Новак усомнился в способности Европы найти замену российскому топливу
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РОССИЯ ЗАНИМАЛА БОЛЕЕ 20% РЫНКА НЕФТИ ЕВРОСОЮЗА, 40-50% ГАЗА, ГДЕ ЕВРОПА БУДЕТ БРАТЬ ЭТИ ОБЪЁМЫ, НЕИЗВЕСТНО — НОВАК ПРАЙМ, 13.10.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОССИЯ ЗАНИМАЛА БОЛЕЕ 20% РЫНКА НЕФТИ ЕВРОСОЮЗА, 40-50% ГАЗА, ГДЕ ЕВРОПА БУДЕТ БРАТЬ ЭТИ ОБЪЁМЫ, НЕИЗВЕСТНО — НОВАК