Путин рассчитывает на скорый запуск первого энергоблока "Аккую"
Путин рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" к столетию Турции
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Строительство атомной электростанции "Аккую" идет по плану, первый энергоблок будет запущен к столетнему юбилею Турции в следующем году, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.
"Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", — сообщил он.
Президент отметил, что сейчас на площадке трудятся около 20 тысяч работников. Ожидается, что ядерное топливо завезут в мае 2023 года.
Эрдоган в свою очередь выразил надежду, что Москва и Анкара продолжат сотрудничество в этой сфере и вместе будут строить вторую АЭС в Синопе. По его словам, "Аккую" покроет десять процентов потребностей Турции в электроэнергии, а АЭС в Синопе — еще десять процентов.
https://1prime.ru/energy/20221013/838453866.html
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