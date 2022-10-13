МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Строительство атомной электростанции "Аккую" идет по плану, первый энергоблок будет запущен к столетнему юбилею Турции в следующем году, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Россия и Венгрия ускорят работу над строительством АЭС "Пакш – 2"

"Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", — сообщил он.

Президент отметил, что сейчас на площадке трудятся около 20 тысяч работников. Ожидается, что ядерное топливо завезут в мае 2023 года.

Эрдоган в свою очередь выразил надежду, что Москва и Анкара продолжат сотрудничество в этой сфере и вместе будут строить вторую АЭС в Синопе. По его словам, "Аккую" покроет десять процентов потребностей Турции в электроэнергии, а АЭС в Синопе — еще десять процентов.