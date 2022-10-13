МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства, рассказал об актуальных задачах компании по расширению международного сотрудничества.

В сессии участвовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, заместитель министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан, глава Системного оператора Федор Опадчий.

Рюмин отметил, что активное развитие государств Большой Евразии создает дополнительные вызовы для энергетической отрасли, в том числе в части надежности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Для их решения потребуется строительство новых сетевых и генерирующих мощностей. В таких условиях на первый план выходит долгосрочное планирование развития энергосистем каждой страны и макрорегиона в целом, которое должно быть сбалансировано по видам ресурсов и учитывать увеличивающееся потребление.

"Для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии. Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества", — подчеркнул глава "Россетей".

Он отметил, что за последние годы компания существенно нарастила инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах России. Значительная часть мероприятий связана с развитием магистрального комплекса и выдачей мощности новой генерации. Также реализован ряд проектов для расширения трансграничных коридоров.

Помимо этого Рюмин обратил внимание на то, что у компании возможности для обмена опытом, обучения персонала, совместных проектов с компаниями государств, где энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах, например, с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, актуальной задачей является укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.