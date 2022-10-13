ЯКУТСК, 13 окт — ПРАЙМ. Атомная станция малой мощности "Росатома" станет "сердцем" горнорудного кластера двух арктических районов Якутии, заявил глава республики Айсен Николаев в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Росатом" назвал необходимое для Севморпути число судов ледового класса

Николаев выступил на сессии "Энергетическая трансформация в России: возможности и вызовы".

По его словам, энергоснабжение и энергопотребление в Якутии требуют особого подхода и внимания, в том числе с точки зрения трансформации и модернизации энергетики страны.

Глава региона рассказал о том, что в Якутии эксплуатируются и установлено 143 автономные дизельные электростанции, которые осуществляют энергоснабжение населенных пунктов в отдаленных районах. В регионе также установлено 29 объектов возобновляемой энергетики, в том числе 28 солнечных электростанций и один ветродизельный комплекс суммарной мощностью 5,4 МВт. По соглашению с ПАО "РусГидро" введены в работу 6 гибридных энергокомплексов с использованием солнечных батарей. До 2025 года будут модернизированы еще 66 дизельных электростанций.

"Сегодня прорабатываются возможности формирования промышленных кластеров в Арктике, вместо точечного развития промышленности и освоения месторождений. Энергетическим "сердцем" таких кластеров могут стать атомные станции малой мощности. Будет создан горнорудный кластер в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Энергоснабжение кластера планируется за счет строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга, которое уже начинает ГК "Росатом", — отметил Николаев в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что "Росатом" приступил к выполнению в Якутии проекта строительства АЭС малой мощности около 50 МВт.

Пилотную мини-АЭС мощностью до 10 МВт в Якутии "Росатом" планирует построить и ввести в эксплуатацию в 2030 году, соглашение об этом подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.