КИШИНЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Румынию за оперативное оказание поддержки Кишиневу после отказа Украины поставлять электричество республике. Эксперт: отказ от электроэнергии с Украины позитивно повлияет на Молдавию

Ранее в четверг министр энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что компания Hidroelectrica ("Гидроэлектрика") и молдавское госпредприятие Energocom ("Энергоком") подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии.

"Румыния нам снова помогает – с завтрашнего дня мы будем покупать электроэнергию за Прутом (река на молдавско-румынской границе– ред). Решение правительства соседней страны было принято после того, как Украина приостановила поставки электроэнергии в начале этой недели. Спасибо, Румыния! Мы ценим эту быструю реакцию и щедрую помощь во время больших испытаний для нас", — написала Санду на своих официальных страницах в социальных сетях.

Президент призвала жителей Молдавии экономить электроэнергию, по словам Санду, власти страны прилагают усилия для покрытия дефицита электричества.

"Вместе мы переживем эту зиму и по ее завершению будем сильнее", — отметила глава республики.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, с 11 октября Украина прекратила поставки электроэнергии в республику. Кишинев заявил, что основным поставщиком электричества осталась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья). Власти призвали население страны к экстренной экономии электроэнергии, особенно с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00 мск, также инструкции по сокращению энергопотребления получили государственные предприятия.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика сможет закупить до 30% необходимого объема электроэнергии у Румынии по цене в 90 евро за МВт.