МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вводящий для участников оптового рынка электроэнергии и мощности услуги по управлению режимом потребления для повышения эффективности национальной энергосистемы, следует из базы данных нижней палаты парламента. В России дорожает электроэнергия

Документ направлен на создание правовой основы для функционирования агрегаторов управления изменением режима потребления (управления спросом) электроэнергии на оптовом рынке и повышение уровня расчетов между энергосбытовыми организациями и сетевыми компаниями за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Законопроектом закрепляется правовой статус агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии и вводится новый вид услуг — услуги по управлению изменением режима потребления электроэнергии. В рамках пилотного эксперимента такой механизм показал хорошие результаты, он обеспечивает более равномерную нагрузку на энергосистему благодаря сглаживанию ее роста в пиковые часы, что выгодно всем сторонам, пояснял ранее в четверг на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.

Документом регулируются вопросы финансового состояния и финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций. Неисполнение ими обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии негативно воздействует на энергетическую отрасль в целом, отмечают разработчики. Они обращают внимание, что совокупная величина задолженности за услуги по передаче электроэнергии выросла с 84,2 миллиарда рублей на 1 января 2018 года до 97,8 миллиарда (из них более 25 миллиардов — просроченная задолженность) на 1 января 2022 года.

Законопроект обязывает гарантирующих поставщиков и энергосбытовые организации на оптовом рынке электрической энергии и мощности соблюдать установленные правительством РФ показатели финансовой дисциплины, отражающие исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Несоответствие этим показателем станет основанием для лишения их статуса субъекта такого оптового рынка. Совет рынка при этом наделяется полномочиями по мониторингу финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций и исполнения ими обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Одновременно вводится обязанность субъектов электроэнергетики по предоставлению в организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности информации, необходимой для осуществления контроля за выполнением показателей финансовой дисциплины, отражающих исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.