МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил, что Россия стала лидером в малой атомной энергетике

"Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", — заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".