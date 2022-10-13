Новак рассказал, какой должна быть цена топлива в России
Новак заявил, что цена топлива в России не должна расти выше инфляции
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Розничная цена топлива в РФ в 2022 году росла значительно ниже инфляции, кабмин будет следить, чтобы в будущем она росла не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Цены в течение этого года на заправках выросли ниже инфляции значительно. Если говорить об автомобильном бензине, то рост цен составил всего порядка 1% в течение этого года. И в будущем мы также будем строго следить за тем, чтобы цены росли не выше инфляции", — заявил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://1prime.ru/energy/20221013/838460565.html
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