МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция больше не будет использовать американское топливо и перейдет на российское, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Энергоснабжение Запорожской АЭС полностью восстановили

"Запорожская АЭС возвращается к использованию российского топлива", — сказал он.

Как уточнил Рогов, речь идет о тепловыделяющем элементе, содержащем ядерное топливо. По его словам, применявшееся ранее "низкопробное" американское топливо не соответствует регламенту и техническим требованиям.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ООН сообщили о продолжении дискуссий по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о том, что станция переходит в собственность и под управление России.