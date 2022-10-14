МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и саудовской территории, заявил на Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Александр Новак. "Росатом" подаст документы на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии

"Мы, и российские компании, заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации", — заявил Новак телеканалу Asharq News.

По словам Новака, отношения между странами развиваются очень динамично. В рамках работы межправкомиссии обсуждаются практически все направления сотрудничества, как в области энергетики и транспорта, так и строительство, социальная сфера. Кроме того, у стран есть дорожная карта. Вице-премьер отметил, что российские компании готовы оказывать поддержку и работать по геологоразведочным работам в Саудовской Аравии, в рамках ремонта и строительства теплоэлектростанций, возобновляемых источников энергии.

"У нас есть сотрудничество в нефтегазовой сфере и планы по совместным работам по разработке оборудования и локализации соответствующего оборудования. Существует инвестиционный российско-саудовский фонд, в рамках которого финансируются проекты в основном на территории Российской Федерации. Но есть планы реализовывать проекты и на территории Саудовской Аравии. У нас очень хорошее взаимодействие", — добавил он. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Новак также отметил рост торгово-экономического оборота между странами и выразил уверенность, что тот уровень политических и экономических отношений, которые сегодня существуют, позволит странами и дальше наращивать сотрудничество.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.