МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа в Европу по Украине через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42,4 миллиона кубометров на 16 октября, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Эксперты объяснили снижение биржевых цен на газ в Европе

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.