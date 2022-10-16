 

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа в Европу по Украине через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42,4 миллиона кубометров на 16 октября, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

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Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.

 