МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Газпром" за девять с половиной месяца 2022 года снизил добычу газа на 18%, до 327,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца сократился

"С 1 января по 15 октября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 327,4 миллиарда кубометров газа. Это на 18% (на 72 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.