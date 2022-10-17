МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Газпром" за девять с половиной месяца 2022 года снизил добычу газа на 18%, до 327,4 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"С 1 января по 15 октября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 327,4 миллиарда кубометров газа. Это на 18% (на 72 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.
В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
https://1prime.ru/energy/20221017/838488266.html
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