МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с турецкими бизнес-партнерами возможность их участия в проекте строительства новой АЭС "Синоп", заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Эксперт: проблемы с запуском финской АЭС снизят доступ к электроэнергии

"Синоп" — достаточно известная всем атомщикам мира площадка, на Черном море уже, которая, в общем, является весьма привлекательной с точки зрения размещения большой мощной четырехблочной атомной станции. Мы приступили к переговорам с нашими бизнес-партнерами, турецкими бизнес-партнерами, о формировании подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования этого энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции", — сказал глава холдинга в эфире "Россия 24".

Тема возможного строительства атомной электростанции в Синопе обсуждалась на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По словам турецкого лидера, АЭС "Синоп" может покрыть десять процентов потребности страны в электроэнергии.