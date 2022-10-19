МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 10 по 17 октября на 0,27%, или на 15 копеек, до 55,26 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Рекордное число британцев пересели на велосипед из-за цен на бензин

Цена бензина в среднем за этот период выросла на 0,02%, или на 1 копейку, и составила 50,79 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, до 47,21 рубля за литр. Цена Аи-95 осталась прежней — 51,33 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,15%, или на 9 копеек, до 61,25 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 11 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Магаданской области – на 3,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи субъектах. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

С начала года стоимость бензина выросла к 17 октября на 0,8%, в частности Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,6%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,2%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 3,1%. При этом инфляция в России с начала года составила 10,55%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 738,4 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 0,1%, до 1,606 миллиона тонн.