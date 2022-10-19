ПАРИЖ, 19 окт — ПРАЙМ. Регион Гранд-Эст на востоке Франции может закрыть часть линий железнодорожного сообщения, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на слова главы регионального совета Жана Роттнера. СМИ: Франции грозят проблемы с производством продуктов из-за цен на энергию

"Французские регионы будут вынуждены закрывать железнодорожные линии, если государство перекладывает на них компенсацию роста цен на электричество. Начиная с 2024 года 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем", — передает издание слова Роттнера перед началом заседания регионального совета в Страсбурге.

"Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами – нам совершенно ясно придется закрывать линии", — добавил он.

Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон сообщал, что государство не намерено покрывать возросшие траты на электроэнергию для регионов, которые обязаны сами оплачивать контракты на обслуживание общественного транспорта.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Летом этого года правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.