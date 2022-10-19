ТИРАСПОЛЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что республика переживает энергетический кризис. Молдавия купит электроэнергию у Приднестровья в июле и августе

"Мы в ситуации энергетического кризиса. Все еще усугубляется нестабильностью энергетической системы вокруг нас. Она не стабильна в части электроэнергетики и в части рисков для газотранспортной системы", — сказал министр в эфире телеканала "ТСВ".

Ранее он сообщил, что "Газпромом" принято решение о сокращении объемов подачи газа в Приднестровье — в октябре на 30%, в ноябре — на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубометров, предполагаемый дефицит на ноябрь — 55 миллионов кубических метров газа.

"Это очень много. Но мы не сторона договора, но эффект от этих решений, безусловно, сказывается на нас", — отметил Оболоник.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.