МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ограничение поставок электроэнергии вводится по всей территории Украины в четверг, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. На Украине произошли аварийные отключения электроэнергии

"Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии", — написал Тимошенко в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что в противном случае временных отключений не избежать.

Также в украинских городах будет ограниченно использование уличного освещения, добавил Тимошенко.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.