МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Отключения электроэнергии продолжатся по всей Украине и в пятницу, предупредили в "Укрэнерго". Эксперт оценил последствия для Украины от ударов по энергообъектам

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день — временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", — говорится в сообщении на странице "Укрэнерго" в соцсети.

О том, в каких именно областях и как долго не будет электроснабжения, в организации пообещали сообщить в пятницу. Гражданам порекомендовали держать телефоны заряженными и поделиться информацией с теми, кто не пользуется соцсетями.

Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии: сокращается рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшается количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в ряде регионов страны, а власти обращаются к гражданам вовремя оплачивать счета.