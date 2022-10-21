МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Угольная электростанция Scholven C в Германии, принадлежащая немецкой энергетической Uniper, продолжит работу, следует из пресс-релиза компании. Handelsblatt: Германия готовит дополнительный пакет помощи Uniper

"Uniper будет эксплуатировать электростанцию Scholven C, работающую на каменном угле, дольше, чем планировалось", — говорится в сообщении.

Блок мощностью 345 мегаватт, работающий на каменном угле, должен обеспечить электро- и теплоснабжение Рурского региона с 31 октября 2022 года по крайней мере, в течение этой зимы. Scholven C по сути служит резервным для работы двух других оставшихся блоков электростанции в Гельзенкирхене — блока В (каменный уголь, 345 МВт) и теплоцентрали Буер (FKW Buer, каменный уголь, 70 МВт).

Первоначально прекращение коммерческой выработки электроэнергии на угле на Scholven C планировалось с конца октября 2022 года. Scholven C успешно участвовала в третьем аукционе Федерального сетевого агентства (BNetzA) по выводу из эксплуатации угольных электростанций в Германии.

На электростанции Scholven C в настоящее время продолжают работать три энергоблока, работающие на угле: Scholven B и C, а также FWK Buer.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.