МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Электростанции "Мосэнерго" в январе–сентябре увеличили производство электроэнергии на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,18 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Россети" повысили надежность электроснабжения пяти российских субъектов

"Электростанции компании в январе-сентябре 2022 года выработали 44,18 миллиарда кВт.ч электроэнергии — на 0,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года (44,1 миллиарда кВт.ч)", — говорится в сообщении.

Кроме того, отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,08 миллиона Гкал, что на 5,5% ниже аналогичного показателя прошлого года.

"Основное влияние на динамику этого показателя оказало существенное снижение отпуска теплоэнергии в феврале текущего года из-за аномально высокой температуры наружного воздуха", — отмечает компания.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,6 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 44,1 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.