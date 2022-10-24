Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Казахстана
Президент Казахстана Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы страны
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АСТАНА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительству Казахстана поручено обеспечить бесперебойную работу энергетической системы республики, сообщила пресс-служба главы государства Касым-Жормата Токаева.
Он провел в понедельник оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли.
"В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении.
Поясняется, что Токаев "поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей".
Ранее в понедельник глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщал, что жители казахстанского Риддера остались без тепла из-за остановки котлов на ТЭЦ, на работу которых повлиял некачественный мазут. Прокуратура области начала расследование по факту халатности руководства АО "Риддер ТЭЦ". Власти региона обещают, что городское теплоснабжение, отключенное накануне, восстановится к вечеру понедельника.
https://1prime.ru/energy/20221024/838567725.html
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