МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Немецкая Uniper решила перевести на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе в начале ноября ради экономии энергии зимой, также радикально экономить планирует и энергетическая компания Eon. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Токаев поручил обеспечить бесперебойную работу энергосистемы Казахстана

В понедельник представитель Uniper сообщила о переводе около половины своих офисных помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе на "зимний сон". По ее словам, эти помещения перестанут использоваться сотрудниками, и будут отапливаться только лишь до плюс 14 градусов. Все электроприборы в этих частях здания также будут отключены. Кроме того, компания намерена распределить сотрудников между оставшимися офисами.

По мнению Uniper, таким образом удастся сократить потребление энергии по меньшей мере на 25%.

Немецкая Eon также отключит некоторые секции своих зданий на весь отопительный период до середины апреля. Cотрудники уже переехали на новое рабочее место, либо сделают это в ближайшее время, подчеркнула компания.

Затронутые мерами секции помещений Eon будут отапливаться только таким образом, чтобы не навредить зданию и его инфраструктуре. Все источники света, которые не являются необходимыми, такие как логотипы и наружное освещение, будут либо полностью отключены, либо использоваться реже, уточнило издание со ссылкой на данные Eon.