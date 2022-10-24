МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина обладает возможностью экспорта до 2,5 ГВт электроэнергии в 2023 году, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в понедельник на открытии украинско-немецкого экономического форума в Берлине. Его словам привел сайт кабмина Украины. Эксперт оценил возможности Украины по импорту электроэнергии из Евросоюза

"Мы сейчас имеем потенциал экспорта электроэнергии на уровне до 2,5 ГВт уже в ближайший год и в 6 ГВт в ближайшие пару лет. Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа. Украинские газохранилища — крупнейшие в Европе — будут служить своеобразным "газовым сейфом", которым будут пользоваться европейские компании", — сказал он.

Ранее в понедельник глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью "РБК-Украина", что страна может начать импортировать электроэнергию из Европы, отметив при этом, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время. Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами, сообщили в министерстве энергетики страны.

В сентябре текущего года Украина считалась крупным экспортером электроэнергии в Европу, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что электроэнергия для Украины — экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать. По словам премьер-министра Украины, потенциал государства в экспорте электроэнергии оценивался в "миллиарды евро".

Украина в рамках проекта ENTSO-E экспортировала на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию и Словакию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.