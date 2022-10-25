БРЮССЕЛЬ, 25 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на встрече 25 октября обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.

На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.

При этом, согласно заключениям саммита, эти меры не должны влиять на долгосрочные контракты по поставкам "голубого топлива" в союз.

Пакет этих мер теперь будет рассмотрен советом министров энергетики союза на встрече 25 октября. Высокопоставленный чиновник в ЕС рассказал журналистам на прошлой неделе, что это будет первая политическая дискуссия на министерском уровне по этому вопросу, работа над новым пакетом не завершится за несколько дней.

Как сообщалось ранее, не исключено, что будет созвана дополнительная министерская встреча по этому вопросу.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые энергомеры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего они могут быть быстро внедрены.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что может созвать новый саммит Евросоюза для утверждения мер по снижению цен на энергию, если министры не смогут достичь компромисса. Мишель отметил, что идея заключается в том, чтобы в ноябре новые энергомеры уже были согласованы.