БЕРЛИН, 25 окт — ПРАЙМ. В Германии подписан договор о чартерном использовании плавучего терминала сжиженного природного газа в порту Вильгельмсхафена, сообщает министерство экономики и защиты климата Германии. В Германии ждут повышение прогноза налоговых поступлений

Во вторник статс-секретарь минэкономики Патрик Грайхен и Стивен Кобос, президент Excelerate Energy, подписали чартерный контракт на использование пятого плавучего СПГ-терминала, как сообщает в своём пресс-релизе министерство экономики ФРГ. Терминал будет использоваться в порту Вильгельмсхафене с осени 2023 года.

"С пятым плавучим СПГ-терминалом мы в очередной раз укрепляем независимость от трубопроводных поставок природного газа и создаем необходимую инфраструктуру для безопасного импорта энергоресурсов. Тем самым мы создаем условия для полной независимости от импорта российского трубопроводного газа", — цитирует ведомство Грайхена.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.